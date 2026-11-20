Il Real Madrid ha annunciato il rinnovo di contratto Thibaut Courtois portando la scadenza dal 2027 al 2028. "Il Real Madrid C.F. e Thibaut Courtois hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, che resterà nel club fino al 30 giugno 2028. Thibaut Courtois è arrivato al Real Madrid nel 2018. Nelle sue nove stagioni con la nostra maglia, ha collezionato 348 presenze e conquistato 14 titoli: 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo per Club FIFA, 2 Supercoppe UEFA, 3 campionati di Liga, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna", si legge nel comunicato del Real Madrid.