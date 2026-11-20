Al termine di questa stagione Nico Paz lascerà il Como per fare ritorno al Real Madrid, che ha deciso di attivare la clausola di riacquisto fissata a 80 milioni di euro per riportare alla base il proprio prodotto del settore giovanile. Ne sono convinti in Spagna dove il giornalista Melchor Ruiz ne ha parlato ai microfoni di Deportes COPE.