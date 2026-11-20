Al termine di questa stagione Nico Paz lascerà il Como per fare ritorno al Real Madrid, che ha deciso di attivare la clausola di riacquisto fissata a 80 milioni di euro per riportare alla base il proprio prodotto del settore giovanile. Ne sono convinti in Spagna dove il giornalista Melchor Ruiz ne ha parlato ai microfoni di Deportes COPE.
Il Real avrebbe dunque sciolto le ultime riserve sulle tempistiche di un rientro considerato quasi inevitabile vista la costante crescita del giocatore, andando a chiudere una complessa operazione economica iniziata nel 2024 con un primo versamento da 6 milioni da parte dei lariani e proseguita la scorsa estate con l'acquisto del restante 50% del cartellino per 60 milioni, accordo che aveva fissato a 120 milioni la valutazione complessiva del calciatore.
Nico Pazo, autore di 6 reti e 8 assist stagionali tra Serie A e Champions League, continuerà a trascinare la squadra di Fabregas sino a giugno: poi farà ritorno al Real Madrid.