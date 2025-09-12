Galeone: "Ad Allegri non perdono il no all'Arsenal. PSG? Disse chi lì era troppo facile vincere"

Massimiliano Allegri ha deciso di tornare al Milan, tuttavia il tecnico toscano avrebbe avuto numerose possibilità di trasferirsi all'estero. A parlarne è Giovanni Galeone che in un'intervista rilasciata a La Repubblica ha spiegato come Allegri potesse prendere altre strade: "Non gli ho mai perdonato di non andare all'Arsenal, era un grande progetto. Rifiutò pure il PSG, mi confidò che per lui vincere in Francia era troppo facile, lo vedeva come il campionato di scapoli e ammogliati".