Mercato

Galatasaray, Sané: "No al rinnovo col Bayern? Volevo un nuovo capitolo"

05 Nov 2025 - 08:30
© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Bild, Leroy Sané ha rivelato il motivo del mancato rinnovo col Bayern Monaco. Queste le parole dell'attaccante del Galatasaray: "Più si avvicinava il momento della decisione, più ci pensavo. Volevo aprire un nuovo capitolo. Gli obiettivi che il Galatasaray si è posto sono molto ambiziosi, c’era una grande spinta dietro il progetto. Per questo ho visto il mio futuro qui. Le condizioni economiche del contratto da sole non sono state certamente decisive, ma naturalmente hanno avuto un certo peso".  

