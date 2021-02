Monza, dopo Balotelli e Boateng pazza idea Ribery

MERCATO

“La maglia numero 7? Come Ribery” aveva detto nel giorno del suo esordio con la maglia del Monza Kevin Prince Boateng, ma tra qualche mese l’ex Milan potrebbe dover cambiare numero perché il francese potrebbe diventare un suo compagno di squadra. Dopo il Boa e Balotelli, il prossimo grande colpo del club di Berlusconi potrebbe infatti essere il fuoriclasse francese, che è in scadenza con la Fiorentina e non sembra intenzionato a rinnovare. L'indiscrezione arriva da France Football, secondo cui Ribery sarebbe pronto a trasferirsi al Monza in caso di promozione in Serie A spinto dalla grande amicizia con Boateng e secondo cui Galliani l'avrebbe già contattato.

Chiuso il mercato di gennaio, Ribery da oggi è infatti libero di trattare con altri club per trovare una nuova maglia (numero 7 ovviamente) e nonostante i quasi 38 anni sembra voler continuare ad alto livello, in un campionato di primo piano. Il settimanale francese sottolinea che le sue condizioni fisiche sono ancora buone, così come le prestazioni in campo, e scrive che oltre al ritorno in Bundesliga il giocatore starebbe valutando anche il trasferimento in Brianza, dove ritroverebbe l’amico Boateng.

Stando a quanto si legge, Galliani si sarebbe già mosso, tramite un intermediario, e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore a metà gennaio, con l’idea di tornare alla carica nei prossimi mesi facendo leva su una probabile promozione dalla B. Per il suo Monza Berlusconi sogna davvero in grande.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Commisso: "Vlahovic non lo do a nessuno"