Fiorentina, Commisso: "Vlahovic non lo do a nessuno"

FIORENTINA

"Credo che sul mercato abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo ad essere stupito sarò io. Ho preso la Fiorentina era al sedicesimo posto e al primo anno l'ho portata al decimo posto, nessuno ha fatto meglio al primo anno. Quest'anno non è iniziato bene ma anche in questa stagione abbiamo fatto un salto in avanti di sei posizioni nelle ultime dieci partite. Nessun club ci è riuscito". Così Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ospite a Radio Anch'io Sport, su RaiRadiouno. "Su Vlahovic fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in Serie B. Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare è rifiorito e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno", ha aggiunto. lapresse

"Rinnovo di Prandelli? Una cosa alla volta. Magari se Montella non avesse avuto un contratto di tre anni non lo avrei confermato. Ora c'èuna situazione più leggera. Contano i risultati e per me conta anche la meritocrazia: quando qualcuno fa bene, è giusto riconoscerglielo", ha aggiunto.

Quanto al futuro di Ribery ha spiegato: "In queste settimane mi pare di aver capito che vorrà forse rimanere qui, vediamo nei prossimi mesi. A Rocco non piace mandare via gente. In Lega ci lascio andare Joe Barone. Ma mesi fa l'ho detto a Dal Pino: la exit strategy non deve essere una cosa che deve metterci in difficoltà. Quando ci sono investitori pronti a mettere soldi, è sempre una cosa bella per il calcio"