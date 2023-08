Milan, scelto Pellegrino per la difesa: si tratta, il Platense vuole 8 mln 

MILAN

Il 21enne è il profilo scelto da Moncada: si attendono evoluzioni nelle prossime ore

Il Milan ha deciso: è Marco Pellegrino il rinforzo per la difesa. I rossoneri hanno sciolto le riserve ed hanno affondato per il 21enne del Platense, che andrà così a completare il reparto arretrato a disposizione di Pioli. Il centrale classe 2002 ha battuto la concorrenza di Konstantinos Koulierakis, profilo greco del Paok Salonicco. Nelle prossime ore si entrerà nel vivo della trattativa per l'argentino: il presidente del club sudamericano, Sebastián Ordoñez, svela Tyc Sports, arriverà in Italia per definire il passaggio del suo assistito al Milan.

Inutile dire che la trattativa è ben avviata: da definire la valutazione del cartellino di Pellegrino, che per la Platense si assesta a quota 8 milioni di euro. I rossoneri invece, sperano di chiudere a una cifra inferiore. Conclusa la pratica difensore, il duo Furlani-Moncada si tufferà sull'attaccante chiamato a dare il cambio a Oliver Giroud. Non sarà certamente Lorenzo Colombo, pronto ad andare in prestito: a contenderselo Cagliari, Monza e Genoa. Infine approderà a Milanello anche un terzino sinistro con la funzione di back-up di Theo Hernandez: prima però deve salutare Ballo-Touré.