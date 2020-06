La Fiorentina sogna un altro colpo a parametro zero: contatti con Thiago Silva

MERCATO VIOLA

Dopo Ribery, la Fiorentina sogna un altro colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta Sky Sport, nel mirino del club viola sarebbe finito Thiago Silva. In scadenza col Psg e già seguito da Milan ed Everton, il centrale sarebbe il nuovo sogno di Rocco Commisso, intenzionato a rinforzare la squadra con un elemento di grande esperienza e a regalare un altro campione ai tifosi della Viola. Ipotesi decollata negli ultimi giorni dopo i primi contatti con l'entourage del calciatore, intenzionato a resta in Europa ancora per un paio d'anni e molto interessato alla proposta della Fiorentina.

Al momento si tratta solo di un primo approccio, ma a Firenze la voglia di riportare Thiago Silva in Serie A c'è. Un po' perché il club vuole puntellare il mercato con un grande nome, un po' perché l'ex centrale rossonero è una garanzia nonostante l'età. A quasi 36 anni, del resto, il brasiliano piace a diverse società in Europa. Dopo aver capito che il giocatore non avrebbe rinnovato col Psg, sulle sue tracce in Italia si è subito fiondato il Milan, in Inghilterra invece è stato l'Everton di Ancelotti a farsi avanti. Concorrenti difficili da battere sul mercato per la Viola, soprattutto per questioni sentimentali. A meno che Commisso non metta sul piatto un'offerta economica importante. Dopo l'affare Ribery, la Fiorentina punta un altro campione in scadenza.

