La Fiorentina ha scelto Palladino: primo incontro con Commisso, pronto un biennale

DOPO LA DELUSIONE

Il tecnico del Monza è arrivato venerdì sera a Firenze da Milano: si attende solo l'annuncio

© Getty Images La Fiorentina ha fretta di voltare pagina dopo la bruciante delusione per la finale di Conference League persa contro l'Olympiacos. A partire dall'allenatore: il ciclo di Vincenzo Italiano è finito e ora la dirigenza viola ha deciso di puntare su Raffaele Palladino, che ha guidato il Monza nelle ultime due stagioni di Serie A. Venerdì sera il tecnico è arrivato a Firenze con un treno da Milano e ha incontrato il presidente Rocco Commisso per quello che è stato il primo contatto con la realtà viola: per lui pronto un contratto biennale con opzione per un'altra stagione.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, i tifosi sul piede di guerra: "Un fallimento, la pazienza è finita"

Dei termini del contratto avevano già discusso nei giorni scorsi i dirigenti viola con l'agente dell'allenatore campano Beppe Riso. Dopo la risoluzione consensuale con il Monza, con cui il contratto scade a fine giugno, ecco la firma e l'annuncio per l'inizio della nuova avventura in viola. Per quanto riguarda lo staff, come riferisce il Corriere dello Sport, Palladino sarà seguito a Firenze da Federico Peluso e Giulio Donati.