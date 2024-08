La Fiorentina apre alla cessione di Nico Gonzalez: sfida Juve-Atalanta

Nico Gonzalez lascia la Fiorentina. Dopo il summit giornaliero tra le parti, il club viola ha dato il via libero alla cessione dell'attaccante argentino. Su di lui ci sono Juventus e Atalanta che sono arrivate a offrire 30 milioni di euro. Cifra che, però, non soddisfa la richiesta da 40 milioni della Fiorentina. Ora toccherà ai due club migliorare l'offerta con Nico che dà priorità ai bianconeri ma non ha mai chiuso all'ipotesi Atalanta.