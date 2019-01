Fiorentina: ufficiale Muriel, arriva in prestito dal Siviglia

01/01/2019

Ora è ufficiale: Luis Murie l è un nuovo giocatore della Fiorentina . L'attaccante colombiano classe 1991 arriva dal Siviglia, società che ne detiene il cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, che era inseguito anche dal Milan , è atteso a Firenze nella giornata di mercoledì per effettuare le visite mediche. Torna in Italia dopo la fine della sua avventura alla Sampdoria di un anno e mezzo fa.

E' dunque della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio. Muriel approda in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissata intorno ai 13-14 milioni di euro. Il club dei Della Valle ha battuto la concorrenza del Milan, che aveva già raggiunto un accordo con il Siviglia sulla base di un prestito a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Ma il giocatore ha scelto la Fiorentina - che già da tempo si era mossa per lui - per il suo ritorno nel nostro campionato dopo un bilancio stagionale spagnolo che dice un gol in sei partite di Liga e 5 presenze in Europa League con due reti. Oltre che nella Samp, Muriel ha giocato anche con le maglie di Lecce e Udinese collezionando in tutto 165 presenze con 43 reti mentre con la propria nazionale ha disputato finora 22 partite.