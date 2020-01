Fiorentina, trattativa last minute: incontro per Paquetà

IL COLPO

Nome nuovo per la Fiorentina: Lucas Paquetà. Il Psg non ha affondato il colpo per il brasiliano del Milan e ora i viola vogliono provarci. Pradè ha chiesto informazioni alla dirigenza rossonera e in serata è previsto un incontro per iniziare a intavolare una trattativa. L'idea della Fiorentina è quella di proporre un prestito con diritto di riscato. Il centrocampista verdeoro dal canto suo potrebbe accettare per ritrovare il sorriso, minuti in campo e per non perdere la Nazionale.

Il Milan chiede almeno 35 milioni di euro, ma potrebbe cederlo in prestito per non svalutarlo ancora dopo settimane ai margini visto il difficile rapporto tecnico con Pioli.

Intanto Fiorentina scatenata sul mercato: Commisso sta regalando a Iachini anche Duncan del Sassuolo. C'è già l'accordo per il ghanese e nelle prossime ore l'affare si può chiudere. Si tratta anche per Kouame del Genoa. Per giugno vicino anche Amrabat del Verona che preferisce la Viola al Napoli.