Fiorentina, primo colpo: Ikonè in città per le visite

IL RINFORZO

La Viola ha acquistato l'esterno offensivo dal Lille per 15 milioni di euro più bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita

La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio. Jonathan Ikoné è sbarcato infatti a Firenze per sostenere le visite mediche di rito e iniziare la sua nuova avventura nel capoluogo toscano. Il club di Commisso ha bruciato la concorrenza acquistando l'esterno offensivo dal Lille a titolo definitivo per 15 milioni di euro più alcuni bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Getty Images

In attesa di capire il futuro di Vlahovic, dunque, la Viola piazza un colpo in grande stile per puntellare l'attacco. Ikoné dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo già il 29 dicembre, quando squadra tornerà ad allenarsi dopo una settimana di riposo, e poi potrebbe essere subito inserito da Italiano nella lista dei convocati per la prima partita del nuovo anno, il 6 gennaio al Franchi contro l'Udinese.