Fiorentina, Barone: "L'offerta per Vlahovic è sempre quella e non è stata accettata"

AI FERRI CORTI

Il dg della Viola: "La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto abbiamo messo un limite"

Prima della sfida di Coppa Italia col Benevento, Joe Barone ha parlato del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. "Si continua a parlare di Dusan. La nostra proposta è quella, sia Dusan che i suoi procuratori non hanno accettato - ha detto ai nostri microfoni - E' ormai un anno che se ne parla. La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto abbiamo messo un limite perché abbiamo una società con 90 milioni di entrate e ora ne abbiamo intorno ai 72 e non va bene".

"Ci sono dei limiti, bisogna rispettare il nostro gruppo e ci sono dei limiti messi da parecchio e sono i limiti dove la Fiorentina può arrivare - ha aggiunto il braccio destro di Commisso, che apre ai rinforzi a gennaio - "Siamo molto attenti su tutto quello che si fa sul mercato. Penso che qualcosa si farà, si parlerà con Italiano e con il gruppo. Siamo molto attenti e attivi per il mercato di gennaio, mercato non facile. Non vogliamo mancare di equilibrio nella squadra però siamo pronti per essere attivi".

Ikone è uno dei grandi obiettivi. "Ikone è un giocatore del Lille, un giocatore interessante e che noi stiamo a guardare. Poi vediamo. E' inutile parlare di Ikone quando gioca nel Lille".