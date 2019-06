Fiorentina in vantaggio per De Rossi: superata la concorrenza

28/06/2019

La Roma e Roma non sarebbero poi così lontane dopo l'addio di maggio. Daniele De Rossi potrebbe continuare la sua carriera in Serie A con la maglia della Fiorentina . Nelle ultime ore si stanno rincorrendo le indiscrezioni sulla pole position conquistata dai Viola che avrebbero offerto all'ex centrocampista giallorosso un contratto di un anno. E lui sarebbe tentato di accettare. In Toscana DDR ritroverebbe Vincenzo Montella (compagno di squadra e poi suo allenatore nella Capitale) e Daniele Pradé , dirigente della Lupa dal 2000 al 2011.

La presenza di queste due figure amiche avrebbe spinto il 35enne a optare per la soluzione gigliata, mettendo da parte le altre ipotesi. Il Milan si sarebbe fatto avanti e ci avrebbe provato: Il dt Paolo Maldini e il tecnico Marco Giampaolo stimano De Rossi e lo avrebbero volentieri portato a Milanello. Il mediano, grazie alla sua grande esperienza, sarebbe stato certamente utile all'interno di una rosa giovane quale è quella rossonera. Ma il legame con la Roma, nonostante il mancato rinnovo da parte della società, rimane ancora forte e probabilmente DDR non se l'è sentita di trasferirsi subito nelle fila di una rivale 'di peso'. In ribasso anche le piste Sampdoria, Bologna e Boca Juniors (la soluzione argentina comporterebbe un cambio di vita con conseguenze dal punto di vista familiare) mentre l'idea di entrare nello staff di Mancini in nazionale non attrae del tutto il 35enne, che desiderebbe giocare ancora. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali dal diretto interessato...