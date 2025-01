Fiorentina, il dg Ferrari conferma Palladino: "Nessun contatto con altri tecnici"

La sconfitta rimediata a Monza con l'ultima della classifica ha di fatto aperto la crisi in casa viola: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato e appena un punto raccolto, a fine dicembre, nel 2-2 all'Allianz Stadium contro la Juve. Una caduta fragorosa arrivata dopo l'entusiasmante cavalcata delle otto vittorie consecutive che avevano proiettato la squadra viola in piena zona Champions. "Poche settimane fa abbiamo fatto un incontro con i media, da parte di tutti sono arrivati complimenti e Palladino - ha continuato Ferrari - ha detto di tenere questi complimenti per i momenti difficili. Questo è uno di quelli ma ne usciremo tutto assieme, con il lavoro e i giocatori che abbiamo e che andremo a prendere in questo mercato".