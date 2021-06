Fiorentina-Gattuso, clamoroso divorzio all'orizzonte. Colpa di... Mendes

CLIMA TESO

Il club viola non gradisce l'eccessiva valutazione dell'agente, che cura anche gli interessi del tecnico, dei giocatori obiettivi di mercato dei viola

Il matrimonio tra Rino Gattuso e la Fiorentina potrebbe chiudersi dopo soltanto tre settimane. Tra il tecnico e il club viola non è escluso infatti un clamoroso divorzio, con cause da cercare nelle frizioni di mercato tra l'agente Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Gattuso, e la dirigenza, non convinta dalle valutazioni ritenute eccessive di due obiettivi come il centrocampista del Porto Sergio Oliveira (almeno 20 milioni di euro) e l’attaccante esterno Goncalo Guedes del Valencia.

Gattuso ha firmato con la Fiorentina un contratto biennale con opzione per il terzo a circa due milioni di euro a stagione. Tra le garanzie tecniche richieste da Gattuso ci sono investimenti sulla rosa e la permanenza in viola di Vlahovic. Ma proprio la questione investimenti ha creato un clima di grande tensione tra il tecnico e la società. Secondo quanto riferito da TGR Rai Toscana, le parti di comune accordo potrebbero non depositare il contratto già firmato in Lega, con la società viola che sarebbe già alla ricerca di un nuovo allenatore.