Fiorentina, Cutrone è vicino: Pedro verso il Besiktas

La Fiorentina è al lavoro per risollevare le sorti di una stagione fin qui molto deludente. Dopo aver sostituito in panchina Montella con Iachini, oggi primo giorno di lavoro per l'ex centrocampista viola, il club pensa al mercato di gennaio ed è pronto a dare l’assalto a Patrick Cutrone, che al Wolverhampton è indietro nelle gerarchie di Nuno Espirito Santo.