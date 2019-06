Fiorentina, Commisso: "Montella confermato? E' una fake news"

12/06/2019

Commisso, dunque, non ha ancora deciso il destino dell'Aeroplanino sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico resta in bilico, ma la scelta definitiva verrà presa dopo un faccia a faccia negli Usa. E anche sul futuro di Chiesa restano dei dubbi. "Ripeto che Chiesa non sarà il mio Baggio - ha spiegato il patron della Viola -. Farò di tutto per tenerlo almeno un anno". "Però un ex campione viola mi ha fatto una domanda: perché fare un contratto così lungo a un ragazzo che magari il prossimo anno delude e alla fine dalla sua cessione si prende meno soldi di adesso?", ha aggiunto, lasciando trapelare qualche indecisione sul da farsi di fronte a un'offerta importante.

BATISTUTA: "LUSINGATO DALL'INTERESSE DELLA VIOLA"

"Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice". Cosi' l'ex attaccante viola, Gabriel Batistuta, ha commentato le indiscrezioni secondo cui il nuovo patron del club, Rocco Commisso, vorrebbe l'argentino come dirigente. "Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola", ha spiegato "Batigol" ai microfoni di "Lady Radio". "In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l'arrivo del presidente Rocco Commisso- ha aggiunto -. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società".