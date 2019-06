Fiorentina, chiesto Borja Valero all'Inter

21/06/2019

Rocco Commisso è proprietario della Fiorentina da poco più di due settimane ma dimostra di avere le idee già chiare puntando sul "romanticismo". Dopo la conferma di Montella in panchina, alla sua seconda esperienza in viola, il ritorno di Pradè (a Firenze già dal 2012 al 2016) e il sogno di un'icona dei tifosi come Batistuta , ora un altro profilo ben conosciuto dalle parti dell'Arno potrebbe riabbracciare la Fiorentina: Borja Valero .

Il regista spagnolo, 34 anni, era il perno della prima Fiorentina di Montella e da lui potrebbe partire la ricostruzione, sono già partiti i primi contatti con l'Inter che chiedono tra i 2 e i 3 milioni di euro. I nerazzurri non chiudono la porta alla cessione anche perché Borja Valero era stata una precisa richiesta di Spalletti mentre non è considerato incedibile da Conte.



Il vero ostacolo, come in tutte le trattative di questo tipo, è rappresentato dall'ingaggio di 3 milioni di euro, servirebbe un sacrificio da parte del giocatore che comunque ha tenuto Firenze nel cuore (e sul braccio destro dove si è fatto tatuare le coordinate geografiche di Firenze).