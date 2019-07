Fiorentina, Boateng e Lirola a Firenze per le visite mediche

"Ho scelto la Fiorentina perché mi ha voluto fortemente e per il progetto che mi ha illustrato il club viola. La Fiorentina ha fatto molta pressione per avermi a Firenze e per me questo è stato molto importante". Così Kevin Prince Boateng al suo arrivo in mattinata a Firenze, dove è stato accolto da Dario Dainelli, per le visite mediche. Ma Boateng non era da solo. Ecco infatti anche il terzino spagnolo Pol Lirola, altro rinforzo proveniente dal Sassuolo. "Da quando mi ha chiamato per la prima volta Daniele Pradè ho pensato subito che volevo solamente venire qui a Firenze. Oggi finalmente arrivo ed è un giorno molto felice per me”, le sue parole.