DOMINO PANCHINE

Fiorentina, Paratici ha scelto Grosso: pronto un biennale

Paratici ha scelto il tecnico del Sassuolo per voltare pagina. Vanoli verso l'addio 

27 Mag 2026 - 12:14
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Il Rinascimento Viola parte da Fabio Grosso. Fabio Paratici ha deciso di ricominciare da zero dopo la stagione tribolata appena chiusa dalla Fiorentina. Paolo Vanoli ha avuto il coraggio di raccogliere la squadra in una situazione difficilissima, in pienissima lotta salvezza, e merito di condurla fino alla salvezza. Ora però c'è voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle un’annata complicata. Per questo il dirigente arrivato a Firenze a gennaio dal Tottenham ha deciso di puntare forte su Grosso, che si è messo in mostra grazie a un ottimo campionato con il Sassuolo. 

L'ex campione del mondo ricalca alla perfezione l’identikit tracciato insieme alla società: un allenatore giovane, ambizioso e con un'identità di gioco offensiva e ben chiara. Una filosofia che ha conquistato anche Giovanni Carnevali. L'ad del Sassuolo avrebbe trattenuto Grosso in Emilia con molto piacere, magari anche prolungando e adeguando l'attuale contratto in scadenza nel 2027. L'ex terzino però si sente pronto per fare un ulteriore step: "Abbiamo un rapporto speciale ma, parlando con il suo procuratore, credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione", le dichiarazioni di Carnevali. 

Il Sassuolo dunque non farà muro e agevolerà l'uscita del suo mister che ha già un accordo di massima con la Fiorentina: un biennale con stipendio intorno al milione e mezzo (circa il doppio di quanto percepito sulla panchina dei neroverdi). Prima però che Grosso si possa insediare al Viola Park serviranno dei passaggi formali. Paratici dovrà prima di tutto comunicare l'addio a Vanoli: l'ex tecnico del Torino aveva firmato fino al 30 giugno con opzione a favore della società che non verrà esercitata. Dopodiché tutto sarà pronto per celebrare il matrimonio con Grosso. 

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