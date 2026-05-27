Fiorentina, Paratici ha scelto Grosso: pronto un biennale

Il Rinascimento Viola parte da Fabio Grosso. Fabio Paratici ha deciso di ricominciare da zero dopo la stagione tribolata appena chiusa dalla Fiorentina. Paolo Vanoli ha avuto il coraggio di raccogliere la squadra in una situazione difficilissima, in pienissima lotta salvezza, e merito di condurla fino alla salvezza. Ora però c'è voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle un’annata complicata. Per questo il dirigente arrivato a Firenze a gennaio dal Tottenham ha deciso di puntare forte su Grosso, che si è messo in mostra grazie a un ottimo campionato con il Sassuolo.