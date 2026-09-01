Como, finalmente Kean: "Felice di essere qui". La Fiorentina accoglie Beto

Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove nelle prossime ore si metterà subito a disposizione di Fabregas. "Felice di essere finalmente qui", questo il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto, in casa Fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato lunedì in città.