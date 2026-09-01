Como, finalmente Kean: "Felice di essere qui". La Fiorentina accoglie Beto

I giornali sportivi: lunedì 31 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove nelle prossime ore si metterà subito a disposizione di Fabregas. "Felice di essere finalmente qui", questo il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto, in casa Fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato lunedì in città.
Da giorni ormai era chiaro che Kean fosse in uscita, vedi anche lo strappo in allenamento il giorno prima del Frosinone, ma la Fiorentina voleva trovare il sostituto prima di cederlo ai lariani. Tra domenica e lunedì la svolta positiva per i viola, con l'attaccante azzurro che va da Fabregas in per 35 milioni di euro più bonus. Per Kean contratto quinquennale.
La Fiorentina nel frattempo aveva sondato la pista Joshua Zirkzee che però ha sempre dato priorità alla Juventus, così si è fiondata su Beto. La punta classe 1998, due stagioni all'Udinese con 22 gol in 65 partite, lascerà l'Everton, dove ha segnato 25 gol in 113 partite, a titolo definitivo per 20 milioni di euro.
Non solo Beto, Grosso avrà un altro rinforzo in attacco: Wilfried Gnonto. Affare chiuso con il 22enne italiano arriverà in prestito dal Leeds. Il suo acquisto sblocca l'uscita di Gudmundsson.
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