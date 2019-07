Fiorentina, Joe Barone: "Chiesa resta senza se e senza ma". Ma lui vuole la Juventus

12/07/2019

"Chiesa resta senza se e senza ma. Fine. Non vedo l'ora di incontrarlo negli Stati Uniti". Joe Barone , braccio destro di Rocco Commisso , conferma in un'intervista alla Gazzetta dello Sport la linea della società : l'attaccante non si muove dalla Fiorentina . A dispetto delle sirene della Juventus e di un presunto accordo verbale tra il talento e il club bianconero a maggio. Quanto alle altre manovre viola, Barone chiarisce che Balotelli è un'idea ma ha un ingaggio elevato e che la società toscana attende la decisione finale di De Rossi (l'ex Roma non ha ancora fatto sapere ufficialmente se continuerà o meno a giocare ).

La proprietà americana non vuole dunque privarsi di Chiesa sul quale è forte il pressing della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport il 21enne (contratto in scadenza nel 2022) avrebbe già siglato un'intesa (non scritta) con i bianconeri a maggio (prima del cambio di proprietà del club gigliato), sulla base di un ingaggio importante (4,5-5 milioni). Il giocatore ha già fatto la sua scelta ma difficilmente la Fiorentina asseconderà la sua volontà. Decisivo il faccia a faccia negli Stati Uniti (dove la squadra di Montella disputerà l'International Champions Cup): il gioiellino azzurro probabilmente chiederà alla dirigenza di essere 'liberato' mentre Commisso farà muro. Il patron viola è intenzionato a rafforzare in maniera consistente la rosa in modo da consentire a Chiesa di esprimersi al meglio nella stagione che porta agli Europei e lo dirà al diretto interessato. Forse però non basterà a convincerlo: il rischio di una 'telenovela di mercato', di un tira e molla, è molto concreto.