Fiorentina, Commisso: "Chiesa resta un altro anno"

09/07/2019

Rocco Commisso ha ribadito che Federico Chiesa resterà alla Fiorentina , anche se ha lasciato uno spiraglio alle pretendenti del giovane attaccante viola. “Chiesa rimane alla Fiorentina per almeno un altro anno a meno che non ci sia qualcosa di contratto o altro di cui non sono a conoscenza. Non credo che ci sia. Mi è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo", ha detto il patron alla radio statunitense SiriusXM FC 157.

“Mi aspetto di avere in America per la ICC sia Chiesa, sia Milenkovic, sia Pezzella”, ha aggiunto.



Sugli obiettivi in campo e fuori: “Quello a cui sto pensando è di regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglietta della Fiorentina da consegnare a papà e mamma. Al museo del Bernabeu c’è la maglia della Fiorentina della finale di Coppa Campioni. Dateci tempo, c’è molto da fare, ma abbiamo un grande team: Pradè, Barone, Montella e un grande numero dieci, Antognoni. I ricavi? I club di Premier in media generano 250 milioni di euro di ricavi. La Fiorentina meno di 100. Dobbiamo aumentarli, portare il brand in tutto il mondo, ma per farlo bisogna giocare in Europa League e Champions”.