De Rossi, addio al calcio giocato: Mancini lo aspetta in azzurro

06/07/2019

Le vacanze in giro per il mondo con la famiglia e il confronto con gli amici sono serviti a De Rossi a fare chiarezza sul futuro. Di sicuro per il momento non c'è la Roma, che gli aveva proposto un ruolo da dirigente. Ma Daniele, dietro una scrivania, non ci si vede proprio e quello che è successo a Totti non lo ha certo invogliato a intraprendere quella strada. A 36 anni - li compirà il 24 luglio - De Rossi ha deciso dunque di appendere le scarpette al chiodo e le opportunità nel mondo del calcio non gli mancano. Come riferisce ancora 'Il tempo' Roberto Mancini lo aspetta come vice in Nazionale o comunque per un ruolo importante nello staff azzurro. Intanto potrà frequentare il corso da allenatore a Coverciano.