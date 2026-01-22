Fiorentina, Dzeko allo Schalke 04: "Le cose non sono andate come avremmo voluto"

© Getty Images
Come annunciato dai viola tramite una nota sul proprio sito ufficiale, "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all'F.C. Schalke 04". Arrivato la scorsa estate dal Fenerbahçe, il bosniaco ha fatto fatica ad imporsi a Firenze: solo due i gol nelle 18 presenze tra campionato e Conference League.
L'attaccante ha salutato e ringraziato i tifosi sul proprio profilo Instagram: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola".