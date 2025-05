Fiorentina, Commisso: "Molte illazioni sul rinnovo di Palladino"

"Ci sono state molte illazioni sul rinnovo di Palladino. Pradè e Ferrari sono venuti da me e mi hanno detto di estendergli il contratto il giorno prima del Betis. Io ho semplicemente accettato, così abbiamo esercitato l'opzione di rinnovo". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in collegamento con il Viola Park dove si tiene la conferenza stampa di fine campionato. Il direttore sportivo Pradè ha poi aggiunto: "Palladino aveva l'opzione di un altro anno di contratto attivabile entro il 30 maggio. Nel momento in cui abbiamo perso una partita, ma eravamo contenti del suo lavoro, ci siamo detti che era il momento giusto e abbiamo chiamato Commisso".