Il Liverpool forte su un ex Milan: intesa totale sul contratto

Il Liverpool cerca rinforzi sulle fasce. Dopo l'addio a Trent Alexander Arnold e l'arrivo di Frimpong dal Leverkusen, i Reds si stanno concentrando sull'alter ego di Andy Robertson. Il profilo individuato è quello di Milos Kerkez. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo con il terzino ungherese è stato trovato senza problemi, ora il Liverpool dovrà bussare alla porta del Bournemouth. Le Cherries hanno appena venduto Dean Huijsen al Real Madrid per poco meno di 60 milioni e quindi non hanno necessità di vendere altri pezzi pregiati della loro rosa. Per portare il terzino, passato anche per le giovanili del Milan, servirà un'offerta molto convincente.