Jonathan Tah in giornata ha affrontato le visite mediche con il Bayern Monaco secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Il difensore centrale tedesco nei prossimi giorni metterà la firma su un contratto che lo legherà ai bavaresi fino al 2029. Tah si trasferirà a parametro zero in quanto il suo contratto con il Leverkusen scadrà il prossimo 30 giugno.