Roma, con Gasp in panchina idea Pasalic

Chi meglio di un pretoriano come Mario Pasalic potrebbe aiutare i calciatori della Roma a digerire i concetti del calcio di Gasperini? Questa l'idea che dev'essere balenata in testa al tecnico ormai ex Atalanta: secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Gasp avrebbe proposto al centrocampista croato, in scadenza con la Dea, di seguirlo nella Capitale. Sul tavolo del centrocampista ormai da settimane c'è l'offerta di rinnovo dei Percassi, ma la firma non è ancora arrivata. Pasalic attenderà la decisione di Gasperini.