Adriano Galliani confermerà come presto il Monza cambierà guida tecnica. L'amministratore delegato della squadra brianzola ha spiegato a Tuttomercatoweb.com come si stia lavorando per prendere un nuovo nome: "Quasi certamente cambieremo la guida tecnica. Ripeto che abbiamo affetto e stima per Alessandro (Nesta, ndr), ma la logica del calcio quando retrocedi è quella di trovare un nuovo allenatore. Ce ne sono 2-3 nella nostra shortlist e presto sceglieremo".