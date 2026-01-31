Figlio di Liverpool e idolo della Kop: chi è Curtis Jones, il possibile post-Frattesi per l'Inter

Curtis Julian Jones nel mirino dell'Inter: mossa a sorpresa, meglio, operazione estremamente sorprendente per il valore del giocatore e per quello che rappresenta per Liverpool e il Liverpool. Certo, tutto ancora da definire, nulla di certo e oltretutto legato non solo alla risposta dei Reds ma anche dall'evoluzione di un'altra trattativa, quella con il Nottingham Forest per Frattesi. Detto questo, ma perché Curtis Jones è un simbolo del Liverpool? Beh, perché non solo a Liverpool è nato il 30 gennaio 2001 ma perché calcisticamente tutta la sua vita è legata ai Reds. E' cresciuto nel settore giovanile (vi è entrato all'età di 9 anni), convivendo fin da giovanissimo con il paragone con Steven Gerrard per le sue caratteristiche tecniche.