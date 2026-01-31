Figlio di Liverpool e idolo della Kop: chi è Curtis Jones, il possibile post-Frattesi per l'Inter
Versatile, tecnico, forte fisicamente: a 25 anni detiene già un record in Premier League
Curtis Julian Jones nel mirino dell'Inter: mossa a sorpresa, meglio, operazione estremamente sorprendente per il valore del giocatore e per quello che rappresenta per Liverpool e il Liverpool. Certo, tutto ancora da definire, nulla di certo e oltretutto legato non solo alla risposta dei Reds ma anche dall'evoluzione di un'altra trattativa, quella con il Nottingham Forest per Frattesi. Detto questo, ma perché Curtis Jones è un simbolo del Liverpool? Beh, perché non solo a Liverpool è nato il 30 gennaio 2001 ma perché calcisticamente tutta la sua vita è legata ai Reds. E' cresciuto nel settore giovanile (vi è entrato all'età di 9 anni), convivendo fin da giovanissimo con il paragone con Steven Gerrard per le sue caratteristiche tecniche.
Insomma, un talento cresciuto nelle strade di Liverpool che ha scalato ogni categoria giovanile fino a diventare un punto fermo della prima squadra ad Anfield. Dotato di ottima tecnica, Jones si distingue per la capacità di proteggere il possesso anche sotto estrema pressione, utilizzando il fisico e una grande intelligenza tattica. Non è solo un centrocampista di manovra: la sua versatilità gli permette di agire come mezzala d’inserimento, trequartista creativo o mediano di rottura, adattandosi perfettamente ai ritmi frenetici del calcio inglese.
La sua crescita sotto la gestione di Jürgen Klopp prima, e Arne Slot poi, lo ha trasformato da giovane promessa a giocatore maturo e disciplinato. Se agli inizi della carriera veniva criticato per un eccesso di confidenza nel dribbling, oggi Jones è un maestro dei tempi di gioco, capace di dettare il ritmo della partita e di rompere le linee avversarie con strappi palla al piede. Il suo legame viscerale con la maglia rossa lo rende un beniamino della Kop, specialmente dopo gol come quello nel derby di FA Cup contro l’Everton o la rete decisiva che ha regalato all'Inghilterra l'Europeo Under-21. Ormai veterano nonostante la giovane età, ha superato le 200 presenze con il club, dimostrando una resilienza fisica e mentale invidiabile. Tra tutti, c'è un dato che impressiona: Jones mantiene una media di circa il 92.9% in fatto di precisione nei passaggi, posizionandosi al primo posto tra tutti i centrocampisti della Premier League.
CARRIERA E CARATTERISTICHE
Ruolo - È un centrocampista versatile. Sebbene la sua posizione principale sia quella di mezzala o trequartista, sotto la guida di Arne Slot è stato impiegato anche come centrocampista difensivo e, in emergenza, come terzino destro.
Esordio - Ha fatto il suo debutto in prima squadra nel gennaio 2019 in FA Cup. Nel dicembre 2025 ha raggiunto lo storico traguardo delle 200 presenze con la maglia del Liverpool.
Nazionale - Dopo aver vinto l'Europeo Under-21 nel 2023 (segnando il gol decisivo in finale contro la Spagna), ha esordito con la nazionale maggiore il 14 novembre 2024, segnando subito al debutto contro la Grecia.
PALMARES CON IL LIVERPOOL
Premier League: 2 (2019-20, 2024-25)
Champions League: 1 (2018-19)
Coppa del Mondo per Club: 1 (2019)
FA Cup: 1 (2021-22)
Coppa di Lega (EFL Cup): 2 (2021-22, 2023-24)
Supercoppa inglese (Community Shield): 1 (2022)