Fifa: nel 2025 record di trasferimenti, è il Como il club più 'spendaccione' d'Italia

28 Gen 2026 - 18:43
Cesc Fabregas © IPA

Cesc Fabregas © IPA

I trasferimenti internazionali completati nel 2025 nel calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile hanno raggiunto il record storico di 86.158, secondo l'ultimo Global Transfer Report pubblicato dalla Fifa. Sono stati spesi 13,08 miliardi di dollari nel calcio professionistico maschile, la cifra più alta di sempre. Il Como é il club italiano che ha speso di più, davanti al Milan. Continua a crescere il calcio femminile, con 2.440 trasferimenti (+6,3%) e una spesa totale di 28,6 milioni di dollari, con un aumento di oltre l'80% rispetto al 2024. Per la prima volta la spesa dei club per i trasferimenti ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi, oltre il 50% in più rispetto al 2024 e il 35,6% in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2023. Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi si sono confermati i primi sia nella spesa che nell'incasso, con 3,82 miliardi in uscita e 1,77 per trasferimenti verso l'estero. I club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno investito in almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto commissioni di trasferimento per i trasferimenti in uscita (+25,0%).

videovideo
Leggi anche

Le pagelle di Piantanida: Nico Paz fa "chiasso" a Como, Balbo record alla Checco Zalone

Ultimi video

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:47
Sterling saluta il Chelsea. Occasione a parametro zero anche per la Serie A?
19:44
Buffon Jr lascia il Pisa: fatta per il prestito al Pontedera in Serie C
19:26
Roma, Tsimikas: "Le voci di mercato? Non ascolto". Poi piange per i tifosi del Paok morti
19:24
Juventus, Douglas Luiz torna all'Aston Villa: è ufficiale
Cesc Fabregas
18:43
Fifa: nel 2025 record di trasferimenti, è il Como il club più 'spendaccione' d'Italia