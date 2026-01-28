Buffon Jr lascia il Pisa: fatta per il prestito al Pontedera in Serie C

Louis Thomas Buffon lascia il Pisa. Il figlio di Gigi, infatti è pronto a trasferirsi in prestito secco in Serie C, al Pontedera. Buffon ha esordito in Serie A con la maglia del Pisa il 4 ottobre a 17 anni e 281 giorni nella sfida contro il Bologna, mentre l’esordio assoluto in maglia nerazzurra è del 9 marzo scorso nella gara persa con lo Spezia. Una nuova avventura per farsi le ossa ed entrare definitivamente nel calcio dei "grandi".