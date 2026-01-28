Juventus, Douglas Luiz torna all'Aston Villa: è ufficiale

28 Gen 2026 - 19:24
© X

© X

L'Aston Villa "è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus. Il nazionale brasiliano ha lasciato il Villa nell'estate del 2024 per unirsi ai giganti italiani, ma trascorrerà il resto della stagione 2025/26 al Villa Park. Luiz ha firmato per la prima volta con il Villa nel 2019, collezionando oltre 200 presenze in cinque anni con le maglie bordeaux e blu, aiutando il club a qualificarsi per la UEFA Europa Conference League e la UEFA Champions League per due stagioni consecutive. Vincitore della medaglia d'oro per il Brasile alle Olimpiadi di Tokyo, è stato anche votato miglior giocatore e miglior giocatore dei tifosi dell'Aston Villa della stagione alla fine della stagione 2022/23".

Le cifre

"L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi", si legge nel comunicato della Juventus.

