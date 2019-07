Fekir va al Betis Siviglia: sfuma l'opzione Napoli

La lista delle alternative a James Rodriguez - Ancelotti resta abbastanza ottimista sull'acquisto del colombiano - adesso ha un nome in meno. Nabil Fekir ha scelto infatti il Betis Siviglia. Il francese si trova già in Andalusia e nelle prossime ore, dopo le visite mediche e la firma, arriverà l'ufficialità dell'affare. Secondo quanto riferisce Estadio Deportivo, il Lione incasserà 22 milioni più 2 di bonus mentre il trequartista manterrà il 20% sulla eventuale futura rivendita (un altro 15% andrà allo stesso OL) e guadagnerà 3,5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Manita del Napoli con Manolas-gol

Il Betis ha ingaggiato pure il fratello minore di Fekir, Yassin, attaccante 22enne (non si tratta di una seconda operazione, è compresa nel 'pacchetto principale'). Anche questo aspetto avrebbe spinto l'ormai ex capitano della formazione transalpina a propendere per la soluzione biancoverde (Yassin dovrebbe essere girato a una squadra di Segunda Division vicino a Siviglia). Da tempo il 26enne si era accordato con il club di Angelo Haro Garcia e alla fine ha deciso di chiudere senza approfondire ulteriormente il discorso con i partenopei, come detto sempre al lavoro per James (e Pepè).