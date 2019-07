Napoli, Ancelotti: "Trattativa ancora aperta per James, siamo molto vicini a Elmas"

OBIETTIVI AZZURRI

Rimane James Rodriguez il grande obiettivo del Napoli, che continua a lavorare per il colombiano come confermato da Carlo Ancelotti nel corso di un'intervista a Tv Luna: "Non mi risulta che sia dell'Atletico, non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false - dice il tecnico azzurro -. Penso che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica. Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. E' un calciatore molto interessante, speriamo che arrivi qui a Dimaro".

Ancelotti descrive così James Rodriguez: "Sono molto legato a lui perché ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili che stiamo valutando con la società. L'ho voluto al Bayern ma purtroppo sono andato via dopo 2 mesi. L'anno scorso ha avuto più difficoltà perché l'ambiente non è stato facile per lui. Non ha bisogno di rilanciarsi, è un grande giocatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo".

Con quel "non solo" Ancelotti si riferisce anche a Nicolas Pépé, attaccante ivoriano del Lilla: "La rosa è migliorata già l'anno scorso ed è molto completa. E' arrivato Manolas. Capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Tra questi possiamo aggiungere anche Pépé. Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi dipende da tanti fattori. Niente è impossibile".