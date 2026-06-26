Fabregas e quella previsione azzeccata: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

26 Giu 2026 - 16:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Alla fine ha avuto ragione Cesc Fabregas. Protagonista di un'uscita discutibile lo scorso maggio in merito al futuro di Nico Paz in cui attaccava anche Javier Zanetti, lo spagnolo ha azzeccato la previsione. "Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo - la dichiarazione di Fabregas prima della sfida con la Cremonese -. Zanetti non lavora né per l'Inter né per il Como, porti rispetto". L'Inter, che sperava nel colpaccio dovrà adesso attendere almeno la prossima stagione per riprovare a ingaggiare Nico Paz, ormai quasi certo di giocare per la terza stagione al Como. 

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:50
Torino, si complica il ritorno di Simeone al River Plate
16:38
Fabregas e quella previsione azzeccata: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"
Junior Messias
15:49
Genoa: Messias Jr. rinnova fino al 2027
12:38
Serie B, Marino è il nuovo dg del Bari
Gerry Cardinale (Milan)
12:28
Cardinale fa tappa a Milano: summit di mercato a Casa Milan, il piano del patron che vuole accontentare Amorim