Fabregas e quella previsione azzeccata: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

Alla fine ha avuto ragione Cesc Fabregas. Protagonista di un'uscita discutibile lo scorso maggio in merito al futuro di Nico Paz in cui attaccava anche Javier Zanetti, lo spagnolo ha azzeccato la previsione. "Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo - la dichiarazione di Fabregas prima della sfida con la Cremonese -. Zanetti non lavora né per l'Inter né per il Como, porti rispetto". L'Inter, che sperava nel colpaccio dovrà adesso attendere almeno la prossima stagione per riprovare a ingaggiare Nico Paz, ormai quasi certo di giocare per la terza stagione al Como.