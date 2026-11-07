Barcellona, riparte la caccia al difensore: torna di moda Bastoni?

Al momento, scrive The Athletic, il Barcellona non ha ancora un obiettivo chiaro: non è da escludere che possa tornare di moda il nome dell'interista Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta, corteggiato già a giugno, piace molto al club ma meno al tecnico Flick che nutre perplessità sulle capacità del centrale di adattarsi allo stile di gioco aggressivo dei catalani. La situazione è chiara, ma da qui a qualche settimana gli scenari potrebbero cambiare. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Lukeba (ora al Lipsia) e di Lisandro Martinez, all'ultimo anno di contratto con il Manchester United.