A inizio aprile, dopo appena 14 partite, si è chiusa l'esperienza di Fabio Cannavaro sulla panchina della Dinamo Zagabria. L'ex campione del mondo però potrebbe rimanere senza squadra ancora per poco: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, due top club messicani avrebbero chiesto informazioni al difensore ex Real Madrid e Juventus. Cannavaro, intrigato dalla nuova esperienza in Liga Mx, avrebbe aperto alla soluzione messicana.