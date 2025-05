Il Real Madrid balza in testa nella corsa a Dean Huijsen

Dean Huijsen ha la sua preferenza. Il talento classe 2005 ha impressionato tutti in questa stagione al Bournemouth, tanto che alla porta dell'ex Juventus c'è la fila: Chelsea, Arsenal, Liverpool e Manchester United hanno fatto sapere alle dirigenza Cherries di essere pronti a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dello spagnolo dal valore di 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, nessuna di queste squadre sarebbe in cima alla lista delle preferenze del calciatore: Huijsen sogna il Real Madrid. E il futuro tecnico dei Blanco, Xabi Alonso, è un grandissimo estimatore del giovane difensore. La partita per Huijsen non è ancora chiusa, ma il Real è balzato in testa alla lista delle pretendenti.