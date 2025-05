In casa Inter si pianificano le prossime mosse di mercato. E, stando al Corriere dello Sport, per quanto riguarda l'attacco torna di moda il nome di Joshua Zirkzee. L'idea di Ausilio sarebbe quella di proporre allo United un prestito con diritto di riscatto per valutare il giocatore da vicino per tutta la prossima stagione e poi, eventualmente, completare l'operazione in maniera definitiva.