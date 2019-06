Euromercato: Alexandru Cicaldau, regista moderno al servizio della squadra

24/06/2019 di MAX CRISTINA

Comunque vada a finire, la sorpresa più grossa - in positivo - dell'Europeo Under 21 2019 è sicuramente la Romania del ct Radoi. Una selezione inserita nel girone di ferro con Francia e Inghilterra che ha saputo disegnare calcio e annichilire squadre più attrezzate come quella inglese e la Croazia rifilando quattro gol a entrambe. Inoltre ha tenuto fede a ciò che le sfide a livello giovanile dovrebbero servire: mettere in mostra giovani talenti ancora prima del risultato. E tra i tanti proposti dalla Romania, uno dei più pronti al grande salto è Alexandru Cicaldau.



Il regista dell'Universitateia Craiova è titolare inamovibile al centro del campo e fulcro della manovra rumena con le sue verticalizzazioni. Ha già conquistato i gradi della nazionale maggiore (quattro presenze) dopo l'ottima stagione in patria terminata con 43 presenze, cinque gol e nove assist. Non male per un giocatore che comunque gioca piuttosto distante dalla porta e ama trovare spazi per i compagni piuttosto che concludere in prima persona. Cicaldau è un altro talento dell'accademia Hagi, ma anche se decisamente meno chiacchierato del compagno figlio d'arte Ianis Hagi, per caratteristiche è un giocatore che nel nostro campionato potrebbe integrarsi velocemente, avendo dimostrato anche all'Europeo Under 21 di non soffrire particolarmente la differenza fisica con mediani più possenti.



LE CARATTERISTICHE

Dal punto di vista fisico paga sicuramente qualcosa con i suoi 178cm da buttare nella parte più calda del campo, ma come per molti colleghi più blasonati - come Verratti o Torreira per fare due nomi - sopperisce a questo limite con una tecnica eccellente e una visione di gioco importante. Le sue geometrie danno fluidità alla manovra e può giocare indifferentemente in un centrocampo a due o a tre, talvolta venendo spostato anche più avanti per fare il regista avanzato.



I suoi calci piazzati sono un'arma importante per le squadre in cui gioca, battuti con pericolosità e precisione sia direttamente in porta che come assist per i compagni con un piede destro educato, da numero 10 moderno.



LA SCHEDA

Nome: Alexandru Cicaldau

Ruolo: centrocampista centrale

Data di nascita: 8 luglio 1997

Luogo di nascita: Medgidia (Romania)

Altezza: 178 cm

Piede: destro

Squadra: Universitateia Craiova

Scadenza contratto: 30/06/2022

Valutazione: 4 milioni di euro



VALUTAZIONE e MERCATO

Le prestazioni di Cicaldau non sono passate inosservate in Europa e sul giocatore nei mesi scorsi si è già registrato un interesse di squadre come Standard Liegi, Lilla e Siviglia. In Italia il regista rumeno è nel mirino del Sassuolo che, per caratteristiche, potrebbe prendere da subito il posto in rosa di Sensi. La valutazione è ancora decisamente alla portata per piazzare la scommessa: 4 milioni di euro circa per un giocatore che se continuerà nella crescita delle ultime stagioni, presto ne varrà molti di più.