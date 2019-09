Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona a giugno 2020 con una decisione unilaterale, basterebbe avvertire il club blaugrana con un preavviso di 30 giorni. A lanciare l'indiscrezione e' "El Pais", secondo cui quando la 'Pulce' ha firmato il suo ultimo rinnovo quadriennale nel 2017, ha fatto inserire una clausola che gli permetterebbe di lasciare il Barca in maniera unilaterale, anche se non è chiaro se il club blaugrana avrebbe o meno un indennizzo. Si tratta in ogni caso di una notizia solo apparentemente nuova, ha commentato il catalano 'Mundo Deportivo', che varrebbe solo nel caso Messi decidesse di andare a giocare in una Lega minore (quindi non Liga, Premier, Serie A, BUndesliga o Ligue1, tanto per citare le prime cinque d'Europa). Si andrebbe insomma nella stessa direzione imboccata, sempre in casa blaugrana, da Xavi e Iniesta che hanno lasciato il Barça a costo zero per andare a giocare l'uno in Qatar e l'altro in Giappone. Una decisione, tra l'altro, del club che ha voluto premiare le carriere esemplari di due giocatori nati e cresciuti nella 'cantera' catalana. Il contratto di Messi col Barca scadrà nel 2021, anche se il club ha intenzione di rinnovarlo ancora una volta per fargli chiudere la carriera in Catalogna. In ogni caso, l'indiscrezione lanciata oggi da 'El Pais' varrà, teoricamente, solo per il 2020, visto che l'estate successiva il contratto ora in vigore scadrà naturalmente.