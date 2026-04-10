Dumfries e il futuro all'Inter: "Qui sto bene, non penso al dopo ma solo a vincere"

"Io non penso a cosa accadrà dopo questa stagione, siamo alla fine ed è un periodo molto importante per noi, quindi io guardo solo alle prossime partite e sono molto contento all'Inter. Qui c'è la mia famiglia e per me c'è solo il pensiero a vincere". Così il giocatore nerazzurro Denzel Dumfries a Sky Sport: "Io non guardo indietro, guardo solo al nostro obiettivo, guardo solo alla nostra prestazione, contro la Roma abbiamo giocato una bella partita. Andiamo a Como e la cosa importante è vincere e giocare bene quindi, io non guardo al Napoli o a un'altra squadra, ma solo all'Inter. Voglio vogliamo vincere entrambi i trofei con l'Inter, sia lo scudetto che la coppa Italia".