Panchina Al-Ittihad, tra Spalletti e Conceiçao la spunta il portoghese: atteso l'annuncio

Sarà Sergio Conceiçao il sostituto dell'esonerato Laurent Blanc (dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) sulla panchina dell'Al Ittihad. Come riferisce Fabrizio Romano il club saudita ha raggiunto un accordo verbale con il tecnico portoghese ex Milan, che dovrebbe firmare un biennale. L'altro candidato per la panchina era Luciano Spalletti: l'ex ct azzurro chiedeva almeno 20 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio di Simone Inzaghi, mentre il club arabo era disposto a spingersi fino a 12.