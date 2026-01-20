Logo SportMediaset

Mercato

Dossena lascia il Como e torna a Cagliari, stasera l'arrivo

20 Gen 2026 - 18:16

Il difensore Alberto Dossena torna a Cagliari dopo una stagione e mezzo a Como: stasera arriverà all'aeroporto di Elmas. Domani in programma visite mediche e firma del contratto. Il centrale ritorna in rossoblù con la formula del prestito. Dossena non gioca da quasi un anno: a marzo si è fermato a causa di un infortunio (crociato). Ma da dicembre è stato regolarmente convocato da Fabregas: sempre in panchina, non è mai sceso in campo. Intanto il Cagliari ha definito con il Pescara la risoluzione anticipata del prestito della punta Alessandro Vinciguerra. L'attaccante si trasferisce al Monopoli 1966 con la formula del prestito sino al termine della stagione. Ancora congelato il passaggio in rossoblù del centrocampista Sulemana dal Bologna - anche in questo caso un ritorno - ma la trattativa con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. C'è già il benestare del giocatore. Tempi più lunghi per Nicolussi Caviglia: non si trova ancora l'accordo economico tra Cagliari e Venezia. Ma il club sardo è comunque indeciso: presto torneranno dall'infermeria Deiola e Folorunsho. Anjorin (Torino) sempre più lontano. E, a questo punto, Prati potrebbe restare. Sempre in ballo il possibile scambio di prestiti che coinvolgerebbe Luvumbo e Cutrone. L'angolano andrebbe al Parma, l'ex Milan al Cagliari, ma ci vuole l'ok del Como, proprietario del cartellino.

