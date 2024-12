Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha fatto il punto sul futuro dell'ex Milan: "Sul fronte del rinnovo la situazione è in stand-by - ha detto il procuratore a Radio Sportiva -. Ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Un ritorno in Italia? Mai dire mai".