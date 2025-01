Donnarumma-Inter, solo una suggestione? Non secondo Tuttosport, che spiega che al giocatore è venuta non solo la "voglia di tornare in Italia", ma in particolare quella "di Milano" e per questo ora "è forse più il giocatore a strizzare l'occhio all'Inter". Tutto dipenderà all'esito delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 col Psg.